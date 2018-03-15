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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

صادق الكنيست (الإسرائيلي) في الساعات الأولى من اليوم الخميس على مشروع قانون الموازنة لعام 2019 .

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان، إن 62 عضوا صوتوا لصالح الموازنة وعارضها 54.

واضاف أن الموازنة قدرت بقيمة 479.6 مليار شيكل إسرائيل (الدولار يساوي 3.4 شيكل).

وقال وزير المالية موشيه كحلون قبل التصويت "هذه هي الأكبر في تاريخ الدولة، والتي تعكس قيمنا الاجتماعية وأولوياتنا الوطنية".

ولكن زعيم المعارضة عضو الكنيست من حزب "المعسكر الصيهوني" اسحق هرتسوغ علق قائلا "إن تمرير موازنة 2019 في مارس/اذار من عام 2018 يظهر عدم جدية وربما نقص في ثقة الحكومة بنفسها".

من جهتها قالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست، في بيان، إن الموازنة "تكرّس الاحتلال وتكثف الاستيطان وتعمق التمييز والإجحاف ضد المواطنين العرب، وتوسّع الفجوات ولا تراعي العدالة في توزيع الموارد العامة، أكثر من خدمته للقضايا المدنية والاجتماعية والصحية والتربوية".

واعتبرت القائمة التي تضم النواب العرب، إن الموازنة تكشف"سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، التي ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والتحضير للحروب، وتخدم الأثرياء وتسحق الفئات المستضعفة، بدل تحقيق المساواة والعدل الاجتماعي والاستثمار في التعليم والتشغيل والرفاه والمسكن والصحة ومحاربة الفقر والجريمة والعنف".

وقالت القائمة العربية "إن الموازنة تتجاهل احتياجات وحقوق المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف، وتستثنيهم من توزيع الموازنة بشكل عادل".