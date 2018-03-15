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الرسالة نت - وكالات

أعلنت موسكو أن الجانب الروسي يعمل على إعداد رد على إجراءات بريطانيا المتخذة ضد روسيا بخصوص قضية تسميم سيرغي سكريبال وابنته، وأبدت استعدادها لبدء حوار جاد مع لندن.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في مؤتمر صحفي عقدته في موسكو- التدابير البريطانية بغير الودية، وقالت إن الخارجية الروسية في طور تحضير إجراءات مضادة ستتخذها في القريب العاجل.

وقالت المتحدثة الروسية إن بلادها تود أن تبدأ حوارا جديا مع لندن بشأن الأزمة الأخيرة، وأضافت أن موسكو مستعدة لبحث أي أدلة بشأن تسميم العميل الروسي، ودعت لندن إلى تزويدها بكل المعلومات عن قضية التسميم.

وأوضحت المتحدثة الروسية أنهم "ملتزمون تماما بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية"، وأنهم يودون البدء بحوار جدي مع لندن حول موضوع استخدام غاز الأعصاب.

وأشارت إلى أنهم يريدون القيام بعمل مشترك مع الحكومة البريطانية، كما يودون التواصل معها وإعطاءها القدرة على الوصول إلى كل المواد التي بحوزتهم.

ووصفت زاخاروفا تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية في البرلمان بأنها اتهامات مجنونة بحق روسيا وشعبها مضيفة أن الجانب البريطاني يرفض حتى الساعة تقديم معطيات عن حادثة لندن ولا يتعاون مع الجانب الروسي في هذا المجال.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس إجراءات عقابية ضد روسيا ردا على عملية التسميم التي لم تكن الأولى من نوعها في بريطانيا، في حين رفضت موسكو الاتهامات البريطانية.

وأعلنت الحكومة البريطانية طرد 23 دبلوماسيا روسيا ومنحتهم مهلة أسبوع واحد لمغادرة بريطانيا، كما أعلنت رئيسة الوزراء حزمة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية، ومنها قرار بإلغاء كل الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى مع روسيا.