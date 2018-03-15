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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

كشفت صحيفة يديعوت احرنوت، اليوم الخميس، أنه جرى الاستيلاء على معدات عسكرية من نقطة مراقبة في أحد مستوطنات غلاف غزة، دون أن يتم التبليغ عنها للأجهزة الأمنية.

وذكرت الصحيفة أن عملية السرقة تمت بالأمس دون أن يجري التواصل مع الجهات المختصة بسبب خلل في شبكة البث للهواتف الخلوية في المنطقة، والتي تزعج سكان المنطقة منذ أسابيع بسبب سوء الوضع الأمني، الأمر الذي أثار موجة غضب لدى رؤساء البلديات.

وأشارت إلى أنه منذ شهر وسكان غلاف غزة يعانون من مشكلة البث في شبكات الهواتف النقالة، وبالأمس نشر أنه قد وقع حادث أمني خطير وأن السكان لم يستطيعوا طلب المساعدة من أجهزة الأمن.