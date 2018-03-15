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الرسالة نت - فادي حجازي

صعد فريقا بيت حانون الرياضي والعطاء لدوري الدرجة الأولى, إثر احتلالهما صدارة دوري الدرجة الثانية فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

وقدّم الفريقان عروضا قوية في المسابقتين هذا الموسم, ما جعلهما يخطفان بطاقة الوصول لدوري الأولى الموسم المقبل.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم مشواري الفريقين في الدوري, وكذلك بعض الأرقام المميزة التي زيّنت طريقهما نحو الصعود.

1- بيت حانون الرياضي:

استحق فعليا صدارة فرع "غزة والشمال" برصيد 33 نقطة, جمعها من 11 انتصارا, وخسارة واحدة, دون أن يتعادل في أي لقاء برفقة مدربه محمد العماوي.

وفاز "الحوانين" على كل من المشتل (4-1) و(3-0), ونماء (3-1) و(2-0), وخدمات جباليا (3-1), والرضوان (3-0) و(2-1), والسلام (2-0) و(1-0), واتحاد جباليا (1-0) و(1-0), بينما جاءت خسارته الوحيدة أمام خدمات جباليا (0-2).

وخطف الفريق الأضواء من الجميع بأرقامه المميزة, إذ يعتبر الأكثر انتصارا في المسابقة برصيد 11 مباراة, كما أنه الأقل خسارة, كونه لم يسقط سوى مرة واحدة, في حين لم يتعادل في أي لقاء.

ويملك أقوى خط هجوم بلا منازع برصيد 25 هدفا, وأحسن خط دفاع, في ظل عدم تلقي شباكه سوى 6 أهداف فقط, علما أن لاعبيه غسان أبو عودة وعبد الكريم نصير هما هدافيه في المسابقة برصيد 4 أهداف لكل واحد منهما.

2- العطاء:

وعلى غرار "الحوانين", سحب العطاء الذي يديره فنيا عبد الله محمود, بساط النجومية من تحت أقدام الأقصى في الجولة الأخيرة, ليحجز لنفسه مقعدا في دوري الأولى, بعدما احتل الصدارة برصيد 33 نقطة, بفارق الأهداف أمام الأقصى, عقب تساويهما في المواجهات المباشرة.

وانتصر العطاء في 10 مباريات, وتعادل في 3, بينما خسر 3 أخرى, وهي أرقام كانت كفيلة باقتناصه بطاقة الصعود.

وفاز الفريق على كل من أهلي النصيرات (2-1) و(1-0), والاستقلال (2-0) و(1-0), وشباب معن (4-1), واتحاد دير البلح (3-0), والأمل (3-0), وجماعي رفح (2-0), والعودة (1-0), والأقصى (1-0).

وتعادل مع جماعي رفح (2-2), وشباب معن (0-0), والعودة (0-0), فيما خسر أمام اتحاد دير البلح (1-2), والأمل (0-1), والأقصى (0-1).

ويعدّ الأكثر انتصارا بـ10 لقاءات والأقل تعادلا وخسارة بـ3 لقاءات لكل منهما, كما سجل هجومه 23 هدفا ليكون الأقوى في المسابقة بالتساوي مع الأقصى في كل شيء, باستثناء أنه يملك أفضل خط دفاع كون شباكه لم تهتز سوى 8 مرات, بفارق هدف أمام الأقصى.

ويعتبر محمد أبو ريدة هدافه في المسابقة برصيد 5 أهداف, رغم أنه انضم إليه في الانتقالات الشتوية, متقدما بهدف على زميله أحمد بركة.

يشار إلى أن مؤسسة أمواج الرياضية كرّمت الفريقين الاثنين الماضي, بمبلغ 5 آلاف دولار لكل واحد منهما, مكافأة لهما على الإنجاز الرائع هذا الموسم.