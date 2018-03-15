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الرسالة نت - وكالات

أعلنت مجموعة "ايرباص هيليكوبترز" أن قطر اكدت شراء 28 مروحية عسكرية من نوع "ان اتش90" من الكونسورسيوم الاوروبي "ان اتش آي" و16 طائرة "ايكوروي اتش 125" لتأهيل الطيارين.

وذكر مصدر قريب من الملف ان قيمة العقد تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وكانت وزارة الدفاع القطرية اعلنت عن صفقة مروحيات "ان اتش 90" على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018" المنعقد بالعاصمة القطرية.

وعبّرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بيان ان "القرار القطري يعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين بلدينا ويشكل نجاحا جديدة للتصدير لفرنسا".

وأوضحت ان 16 من المروحيات "ان اتش90" سيتم تجميعها في موقع "ايرباص هيليكوبترز" في مارينيان بالقرب من مرسيليا بجنوب فرنسا.

ويضم كونسورسيوم "ان اتش آي" شركة ليوناردو الايطالية و"ايرباص" والمجموعة الهولندية المنتجة للطائرات "فوكر".

وقال اليساندرو بروفومو، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو: "نحن فخورون بتوقيع هذا العقد الذي يوسّع الشراكة القوية والطويلة الامد والمستمرة لشركة ليوناردو مع قطر". وأوضح أن تسليم المروحيات سيبدأ في 2022.

وكانت قطر وقعت في 2014 رسالة نوايا لشراء 22 مروحية اوروبية من نوع "ان اتش 90" بقيمة حوالي ملياري يورو حينذاك، لكنها تأخرت في تأكيد الطلبية.

وأعلنت قطر ايضا انها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "رايثيون" الاميركية تغطي مجال الحماية الالكترونية والسيبيرية.