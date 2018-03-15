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الرسالة نت - وكالات

طالب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، والده بحسم مستقبله سواء بالبقاء مع الفريق الفرنسي أو الرحيل إلى ريال مدريد، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا في منتصف يونيو المقبل.

وكانت عدة تقارير قد كشفت عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدة أن فلورنتينو بيريز رئيس "الملكي" رصد 400 مليون يورو من أجل إقناع الفريق الفرنسي بالاستغناء عنه بعد عام واحد من التعاقد معه.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية, عن أن الهدف من الطلب الذي قدمه اللاعب لوالده، هو التركيز في المونديال وعدم الانشغال بأمور أخرى للمساهمة في استعادة منتخب بلاده للبطولة الغائبة منذ "16 عاما".

ويرى نيمار أنه في حالة عدم الانضمام إلى ريال مدريد قبل انطلاق كأس العالم، فإنه سيبقى مع فريق العاصمة الفرنسية موسما آخر.