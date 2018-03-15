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الرسالة نت - وكالات

انتقدت تقارير صحافية إسبانية ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي، بسبب مستواه غير المقنع مع "البلوز" تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي هذا الموسم.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية, تقريرا يؤكد أن موراتا لم يحقق النجاح المنتظر في تشيلسي عقب تركه "الميرينغي" مطلع هذا الموسم، من أجل الحصول على فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات.

وذكرت "ماركا" أن الإصابات عطّلت كثيرا من مسيرة المهاجم الإسباني مع تشيلسي، خاصة بعدما غاب عن "البلوز" خلال فترة أعياد الميلاد.

وأوضحت "ماركا" أن كونتي يلجأ أحيانا إلى وضع البلجيكي إيدين هازارد في مركز المهاجم الوهمي، بينما يضع موراتا على مقاعد البدلاء.

يشار إلى أن موراتا شارك مع تشيلسي في 37 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 5 أهداف.