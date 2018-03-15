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الرسالة نت - وكالات

أكد الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال، أن عائلته كان لها الدور الأكبر في تفضيله البقاء في صفوف "الغانرز" وتجديد عقده مع النادي.

وثارت حالة من الجدل حول مستقبل أوزيل مع النادي اللندني، قبل أن يجدد عقده لمدة 3 مواسم في فبراير الماضي، إذ ارتبط اسمه بالرحيل إلى مانشستر يونايتد أو برشلونة في الصيف المقبل.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنا سعيد جدا بتوقيع عقد جديد مع فريق عظيم مثل أرسنال، دائما ما أكدت سعادتي بالوجود مع النادي".

وأضاف: "أنا وعائلتي نحب النادي والمدينة، قبل التوقيع على العقد الجديد، تحدثت مع أسرتي عن القرار الأفضل بالنسبة لي، وفي نهاية اليوم كان من السهل التوقيع على العقد".

يشار إلى أن أوزيل شارك في 29 مباراة مع "المدفعجية" في كل المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10.