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غزة- الرسالة نت

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى المشاركة الواسعة في "جمعة الغضب"، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على قرار الرئيس الأمريكي ترمب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

ووجهت الحركة نداءها للجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، للتوجه لكل نقاط التماس مع جنود الاحتلال ومستوطنيه والاشتباك معهم عقب صلاة الجمعة، في البلدات والمدن الفلسطينية كافة.

وشددت الحركة على ضرورة الإبقاء على حالة الغليان في الشارع الفلسطيني حتى يتم إسقاط قرار ترمب، وإفشال المؤامرات التي تحاك لشعبنا وقضيتنا.

ودعت الكل الفلسطيني لأوسع مشاركة غدا تأكيدا على رفض شعبنا بكل فصائله وقواه الحية للقرار الأمريكي الظالم.