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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

​حذر الخبير العسكري "الإسرائيلي" أمير بوخبوط، من سيناريوهات المرحلة المقبلة لقطاع غزة والضفة الغربية.

وذكر بوخبوط، في مقال له بموقع واللا العبري، اليوم الخميس، أن انفجار العبوات الذي حصل اليوم الخميس على بعد 100 متر فقط من الجدار الأمني على حدود غزة وتفجير موكب رامي الحمدلله، تعد من المصائد التي قد تؤدي إلى تدهور الاستقرار النسبي في القطاع.

وكشف، عن خشية أجهزة أمن الإسرائيلية من انفجار الأوضاع في قطاع غزة، في الشهرين القادمين، خصوصاً بعد حادثة تفجير العبوات ورد الجيش "الإسرائيلي"، بقصف خمسة مراصد تابعة لحركة حماس بعدها، ما سيؤدي إلى اندلاع مواجهات أكثر عنفاً في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وحذر الخبير العسكري، من الفعاليات الفلسطينية القادمة التي تزيد من احتمالية توتر الأوضاع، منوهاً على خطورة مسيرة العودة التي ستحاول من خلالها حركة حماس إخراج 100 ألف متظاهر على بالقرب من الجدار الأمني، غير أن يوم الأرص في 30 مارس الجاري سيشهد فعاليات قد تساهم في توتر وانفجار الأوضاع.

وواصل بوخبوط "استعراض المناسبات خلال الشهرين المقبلين ستزيد من فرص تفجر الأوضاع، ومن أبرزها 17/4 يوم الأسير الفلسطيني، و14/5 نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، و15/5 يوم النكبة".