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أنقرة-الرسالة نت

أكد الرئيس، رجب طيب أردوغان، الخميس، أن قوات بلاده لن تغادر منطقة عفرين السورية حتى تحقق هدفها هناك المتمثل في تطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية، التي تهدد السكان المحليين وتركيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة ردا على مطالبة البرلمان الأوروبي، بوقف عملية "غصن الزيتون" في عفرين.

وقال أردوغان موجها حديثه للأوروبيين: "لا تنفعلوا بلا طائل، فنحن لن نخرج من هناك قبل تحقيق هدفنا".

وأضاف: "تم تحييد 3525 إرهابياً منذ انطلاق عملية غصن الزيتون، والأمر مجرد مسألة على وشك الانتهاء".

وأشار الرئيس التركي إلى استضافة بلاده حوالي 3.5 ملايين سوري على أراضيها.

وتساءل عن الأعباء التي تحمّلها البرلمان الأوروبي مع تركيا في ملف اللاجئين، مشددا على أنه لا يحقّ للبرلمان الأوروبي أن ينتقد تركيا.

وأكد أردوغان أن عملية "غصن الزيتون" على وشك تحقيق أهدافها.

وفي وقت سابق من اليوم، وافقت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، على مشروع قرار، يدعو تركيا لإيقاف عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقتها لتطهير منطقة عفرين السورية من الإرهابيين.

ودعا القرار إلى "سحب الجنود الأتراك من عفرين" و"التركيز على الحاق الهزيمة بالجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية من قبل الأمم المتحدة".

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.