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الرسالة نت-وكالات

هل اقترب الوقت الذي يمكن فيه حفظ الدماغ بشكل كامل، ثم إعادة استعماله بالذكريات والمعلومات التي يحتويها؟ يبدو أن الجواب نعم مع نجاح جديد حققته شركة بحثية.

ونجحت شركة 21 سينتشري ميديسن في معالجة دماغ خنزير كامل ثم تجميده ثم إعادة تسخينه وإعادته لدرجة الحرارة الطبيعية، مع بقاء الوصلات العصبية بين خلاياه سليمة.

واستخدم الباحثون دماغ خنزير ثم حقنوه بمادة غلوتارالدهيد، قبل تجميده في درجة حرارة بلغت 135 مئوية تحت الصفر، وهي تقنية تسمى "الحفظ بالتبريد المستقر بالألدهيد (aldehyde-stabilised cryopreservation).

هذه العملية تقتل أي فرصة لإعادة الدماغ إلى الحياة مرة أخرى، لكن الباحثين نجحوا في الحفاظ على الارتباطات العصبية للخلايا، وهذا يعني الحفاظ على المعلومات المخزنة في الدماغ.

ومع أنه لا يمكن أبدا إعادة دماغ بشري بهذه الطريقة إلى الحياة، ولكن من الممكن تحميل جميع معلوماته المحفوظة إلى دماغ اصطناعي مثلا إلى إنسان آلي.

وهذا يعني أن الشخص أو الآلة التي سيحمل لها معلومات الدماغ سوف تمتلك كافة المعلومات والخبرات والذكريات التي كانت موجودة لدى صاحب الدماغ المحفوظ.

المصدر: غارديان