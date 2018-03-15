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غزة - الرسالة نت

انطلقت في قطاع غزة، مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان عمار بن ياسر لسينما المقاومة في نسخته الرابعة التي تقام في غزة، بحضور كبير من المسؤولين الفلسطينيين وقيادات العمل الوطني الفلسطيني، ونخبة من المخرجين والفنانين والعاملين في صناعة الدراما والسينما في قطاع غزة.

وعرض المهرجان سلسلة أفلام من إنتاج إيراني تحكي قصة الصمود ومواجهة إسرائيل، وتعزيز المقاومة في ذهن العرب والمسلمين، فيما كرمت أمانة المهرجان كوكبة ممن شاركوا في صناعة أفلام وأعمال درامية خلال العام الماضي.

وقال منسق المهرجان في فلسطين، إبراهيم أبوشعر، إن "هذا الاحتفال هو خطوة ستتبعها خطوات تعاون حقيقية على أرض الواقع؛ لكي تشهد بعض المشاريع النور لدعم المقاومة وصورة المقاومة والشعب العربي الفلسطيني المظلوم".

وأضاف، أن "مهرجان عمار السينمائي والقائمين عليه جاهزون لتقديم الدعم لأي برنامج أو إنتاج سينمائي، وأعمال أخرى في مجالات ثقافية مختلفة سيدعمها المهرجان، في سبيل صد الهجمة التي تتعرض لها الأمة ثقافيا".

وتابع، أنه "لم يعد أمامنا أي مجال أو أي حل أمام الضخ الغربي الذي يجرد الأمة من الأخلاق، لم يعد أمامنا الا ان يكون لنا رد ممنهج، بالصوت والصورة والكلمة لإنقاذ الأجيال من الهجمة الشرسة على مخزونها الثقافي".

ودعا الكتّاب والفنانين بالاهتمام بالجانب الإنسانية وليس فقط العسكرية رغم أنها أساس رفعة المقاومة لكن لابد بالاهتمام بالجوانب الانسانية المتعلقة بالمرأة الفلسطينية والأطفال ومقاومتهم للاحتلال، مؤكداً جاهزية أمانة المهرجان لاستقبال أي عمل فني فلسطيني والعمل على توفير تمويل حتى يرى النور.

من جانبه، قال وزير الثقافة السابق، محمد المدهون، إن "هذا المهرجان لإيصال جملة من الرسائل أولها أن أمريكا في نشرها للشر وفي تزعمها لمحوره وفي وجهها الذي يتضح يوما بعد يوم، لن تنجح في تمرير مخططاتها".

وأضاف المدهون، أن "ترامب الذي يريد للقدس ألا تكون موجودة على الطاولة، نقول له أن القدس ليست موجودة على الطاولة إنما في سويداء عيون الامة ولن يستطيع أحد أن يأخذ القدس من شعبنا وأمتنا، وأيضا مشروع تصفية اللاجئين لن يمرره أحد وشعبنا الذي تمسك بحقه في فلسطين والعودة لن يتنازل".

وتابع، أن "أمريكا في قيادتها لمحور الشر تسعى للسيطرة على عقول الناس ولكن مضى هذا الزمن الذي تغيّب فيه العقول ولا يمكن أن تنتصر على إرادة الشعوب العربية والاسلامية،

لذلك رسالة المهرجان أن سينما المقاومة هي بديل مهم جدا لسينما هولييود؛ وهناك ضرورة للعمل على تعزيزها والضخ في شرايينها دماء جديدة، ودلالة أخرى يحملها المهرجان أن الفن المقاوم وسينما المقاومة وهذه الرعاية من جمهورية ايران الاسلامية لسينما المقاومة المستمرة توصل رسالة مهمة أن الديمومة مطلوبة وأن العمل مهما قل هو محبذ عند الله لذلك حتى لو كانت هذه الاعمال قليلة مطلوب مزيد من الديمومة والمفاعيل الاضافية التي تسهم في تطويرها".

وقال المدهون، إن "الفن المقاوم الذي انبثق من هذه الارض المقدسة عبر الافلام على قلتها بدأت تحتل حيزأ مهماً في الوعي العربي والاسلامي والفلسطيني بدرجة أولى ومطلوب أن نمنح هذه البرامج المزيد من الاهتمام، وهذا المهرجان الذي يعرض اليوم بنسخته الرابعة ينقل حالة التلاقح الفني الضروري"

وأوضح المدهون، أنه "لابد من تكامل الجهود لايصال الرسالة ونحن كشعب فلسطيني نملك سيرة وتاريخ مليء بالبطولات قادرون على تحويل بعض ذلك الى سينما ستبهر العالم أن الشعب الفلسطيني قدم نموذج مشرف للعالم بأسره وألا يبقى في الذاكرة أي صورة أخرى".

أما الكاتب والروائي وعضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار، فقد أكد أن مجال السينما ليس بعيدا عن ديننا فكلما كان الابداع منسجما مع الحروف الربانية كلما كانت بركته أكبر.

وقال الزهار، إن "الكثير من الدول تعيد تاريخها بالابداع والسينما بهدف إعادة وتصحيح صياغة فكر الامة حول هدف سامي، تذكروا أن أمريكا تريد أن ترسخ ـن الامريكي سوبر مان ونحن نريد ان نرسخ أن المسلم قادر على الابداع".

وأضاف الزهار، أن "إيران تحترم هذا التوجه عند الشعوب الحقيقة أرغب في أن أرى نهضة في الصورة المصورة أو المرسومة باليد أو المرسومة على ورق أو أنشودة تعيد صياغة فكر هذه الامة وهذا الشعب وتقدس الفضيلة وتحارب الرذيلة".

وترحم الزهار، على المخرج الراحل ماجد جندية، حيث قال "هو في الحقيقة كان جندياً في أهله وأدعو أن تتكرر هذه التجربة وان نرى نماذج ومن يبحث بإخلاص في الشارع الفلسطيني سيجد من المبدعين ما تقر به العيون".

وتابع، "نوجه الشكر الجزيل الى جمهورية ايران الاسلامية التي دعمت هذا الموضوع، وأن لديه عملين سيعرضها على مسؤوليها لرعايتها، وأن هذا العمل يتحدث عن احتجاز مقاومين فلسطينيين لـ 21 يوماً في النفق تجربة سمعها من أصحابها".

وقال الزهار، إن "هناك قصة استشهاد المبحوح موجودة وجاهزة لكن للأسف ما ينفق على الابداع الفلسطيني لا يمكن ان نفخر به لذلك لابد من تطوير علاقاتنا مع ايران في هذا المجال، وأدعو الله ان يبارك للاخوة الذين قاموا بهذا المهرجان وان يستمروا في العمل الابداعي".

بدوره، قال محمد ثريا مدير عام قناة الأقصى الفضائية، إن "قطاع غزة ينافس في هذا المجال ويصنع قضية للعالم".

وأضاف، "من تجربتنا في العمل الدرامي لم أكن اتخيل ان يصل الصوت المقاومة مسلسل الفدائي الاول والثاني ومسلسل الروح أصبحت ايقونة عند الناس، أن المقاوم لا يستسلم زرعنا في مسلسل الروح كيف كانت المقاومة مستبسلة وتصدت للعمالة رغم قلة ذات اليد استطعنا ان نسطر شيئا من الحقيقة ليصبح الاعلام مقاومة شاهدنا الكثير من المسلسلات لكنها لم تلامس حقيقة الوقاع الفلسطيني".

وأضاف، "أموالنا محدودة وامكانياتنا بسيطة ولكن اعتقد بإصراركم رأينا منكم صبرا واصرارا نحن نمثل حتى نربي أجيال تعرف ماذا تعني فلسطين التي مورس عليها الكثير من التغريب، ونحن بإمكانياتنا البسيطة نتحدى اعتى جيوش الارض وتناطح الكف المخرز.

ويستمر اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي عرض مجموعة من الأفلام في قاعة مركز سعيد المسحال الثقافية.

















