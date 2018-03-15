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غزة - الرسالة نت

اختتمت مؤسسة الرسالة للإعلام، دورة جديدة في الصحافة الاستقصائية، في مركز "الرسالة للتدريب"، بمشاركة عشرة صحفيين من قطاع غزة.

وقال محمد الدلو منسق مركز الرسالة للتدريب الإعلامي، إن الدورة التي حاضر فيها عدد من المدربين المميزين في الصحافة الاستقصائية تهدف إلى نقل المهارات، وإعداد التحقيقات الصحفية لصحفيي قطاع غزة.

وأوضح الدلو أن مدربي الدورة من الصحفيين الاستقصائيين لدى مؤسسة الرسالة، كان لهم دوراً بارزاً في إعداد التحقيقات الصحفية بقطاع غزة ونالوا عدداً من الجوائز محلية ودولية كان أخرها جائزتي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان.

وأشار إلى ان المشاركين في الدورة قدموا أفكارا وخطط تنفيذ لتحقيقات صحفية وخضعت للجنة تحكيم من المدربين.