تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

نظمت رابطة علماء فلسطين اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان: تعظيم دين الله تعالى واسمه وكلامه سبحانه، لمناقشة ودراسة مشكلة إلقاء الكتب والنشرات التي تحتوي على اسم الجلالة والآيات القرآنية في القمامة والشوارع.

وقد حضر الورشة عدد من رؤساء البلديات في قطاع غزة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وجهاز العمل الجماهيري، ودائرة العمل النسائي، وذلك في مقر الرابطة الرئيس بمدينة غزة.

وتعقيباً على هذه الورشة قال رئيس الرابطة د. مروان أبو راس: " نظرا لوجود جهل عند الكثير من الناس وعدم معرفتهم خطورة إلقاء الكتب الدينية التي عليها آيات من القرآن الكريم أو أحاديث من السنة النبوية أو حتى من أسماء الجلالة؛ فقد تداعينا في رابطة علماء فلسطين لعقد هذه الورشة بالتعاون مع العديد من المؤسسات ذات الصلة في قطاع غزة، وسمعنا منهم الجهود التي يبذلونها في هذا المجال، والعديد من المقترحات لحل هذه المشكلة، وكانت لهذه الورشة نتائج وتوصيات طيبة من أبرزها: تظافر كل الجهود من أجل معالجة هذه المسألة خاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف والبلديات ووزارة الثقافة ، وإلزام المطابع بعدم إلقاء مخلفات طباعة الكتب الدينية في القمامة ، كما أن وزارة الأوقاف تعمل على تثقيف وتوعية الناس من خلال خطبة الجمعة والدروس المسجدية وعبر وسائل الإعلام وغير ذلك ".

وقد شكر رئيس الرابطة د. مروان أبو راس جميع المشاركين في هذه الورشة على حضورهم وجهودهم وتم الاتفاق على أنه سيبنى عليها خطة عمل متكاملة للتعامل مع هذه المسألة المهمة إن شاء الله.