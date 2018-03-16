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الرسالة نت - فادي حجازي

بات محمد أبو حبيب مدرب شباب خانيونس, على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي, حال فوزه مع "النشامى" بلقب دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم.

ويترقب أبو حبيب انتصار شباب خانيونس على القادسية غدا السبت, لأجل دخول قائمة "العظماء" المتعلقة بإحراز لقب الدوري كلاعب ومدرب, مع العلم أن بإمكانه أن يتوّج باللقب حال تعادل أو خسارة خدمات رفح أمام اتحاد الشجاعية اليوم الجمعة.

وسبق لمدرب "النشامى" التتويج بلقب الممتازة كلاعب موسم 2010-2011, وبات يتطلع لتحقيق إنجاز فريد بالفوز به كمدرب.

وتضم قائمة "العظماء" مدربين فقط هما محمود المزين, وناهض الأشقر, إذ سبق للأول الفوز باللقب مع خدمات رفح كلاعب مرتين موسمي 1996-1997 و1998-1999 ومثلهما كمدرب موسمي 2005-2007 و2015-2016, بينما أحرز الثاني اللقب كلاعب ومدرب لشباب خانيونس في نفس الوقت موسم 2010-2011.