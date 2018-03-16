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الرسالة نت - وكالات

تلقى الزمالك إخطارا من لجنة الانضباط بـ"الفيفا"، يطالبه بسرعة سداد مستحقات لاعبه السابق، الكاميروني أليكسيس موندومو، الذي رحل عن الفريق، في عهد الرئيس الأسبق ممدوح عباس.

وحصل موندومو على الحُكم، عندما كان الإيطالي مازيلي محاميا للزمالك، قضى بسداد النادي لمليوني و150 ألف دولار إليه.

وقدّم الزمالك استئنافا عقب تولي مرتضي منصور رئاسة النادي، ليتم تخفيض المبلغ إلى 950 ألف دولار.

ويتولى الثنائي هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، والمستشار نصر عزام مستشار المجلس للشؤون القانونية، هذا الملف.

وطلبت لجنة الانضباط من الزمالك، سداد المبلغ في مدة أقصاها "90 يوما"، وإلا سيتعرض الفريق لعقوبات، أولها خصم 6 نقاط من رصيده بالدوري المحلي.

وفي حال عدم السداد، ستكون العقوبات مضاعفة، ومن الممكن أن تصل إلى الهبوط للدرجة الأدنى.