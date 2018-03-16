تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت-ترجمة مؤمن مقداد

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال موشيه كحلون إنه إذا تم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فإنه لن يكون قادرا على الاستمرار في شغل المنصب.

وأضاف كحلون: "إذا تمت فتح محاكمة ضد نتنياهو فلن يكون قادراً على الخدمة".

وسئل كحلون حول ماذا سيحدث لو قدمت لائحة اتهام ضد نتنياهو: هناك قانون يقول بأن يقرر المدعي العام ما إذا كان سيتم عزله وفق مقتضيات الحاجة وسوف يتم اخطاره

وأردف الوزير الإسرائيلي: "أنا أقول لكم أنه إذا بدأت محاكمة ضد رئيس الوزراء فإنه لا يمكن أن يستمر وانا اعرف ما أقوله