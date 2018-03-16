أشار الطبيب الألماني ميشيل هالانك إلى أن الالتهاب الرئوي قد تكون له عواقب وخيمة، خاصة لدى كبار السن، وعلى الرغم من عدم توافر حماية مؤكدة ضد المرض، فإنه يمكن القيام ببعض التدابير البسيطة للحفاظ على صحة الرئتين، فما هي؟
ينصح الطبيب الألماني بضرورة الإقلاع عن التدخين، كما يتعين على الأشخاص بدءا من سن ستين عاما الحصول على تطعيم ضد المكورات الرئوية والإنفلونزا.
ومن الأمور المهمة أيضا الاهتمام بنظافة وصحة الفم، ولذلك نصح هالانك بضرورة تنظيف الفم مرتين يوميا بالفرشاة والمعجون، مع الحرص على تنظيف الفجوات التي بين الأسنان، وذلك للتخلص من البكتيريا الموجودة في الفم.
كما ينصح بالمواظبة على ممارسة الرياضة، لأنها تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين.