تصغير الخط تكبير الخط

برلين-الرسالة نت

أشار الطبيب الألماني ميشيل هالانك إلى أن الالتهاب الرئوي قد تكون له عواقب وخيمة، خاصة لدى كبار السن، وعلى ‫الرغم من عدم توافر حماية مؤكدة ضد المرض، فإنه يمكن القيام ببعض ‫التدابير البسيطة للحفاظ على صحة الرئتين، فما هي؟

‫ينصح الطبيب الألماني بضرورة الإقلاع عن التدخين، كما يتعين على ‫الأشخاص بدءا من سن ستين عاما الحصول على تطعيم ضد المكورات الرئوية ‫والإنفلونزا.

‫ومن الأمور المهمة أيضا الاهتمام بنظافة وصحة الفم، ولذلك نصح هالانك بضرورة تنظيف الفم مرتين يوميا بالفرشاة والمعجون، مع ‫الحرص على تنظيف الفجوات التي بين الأسنان، وذلك للتخلص من البكتيريا ‫الموجودة في الفم.

كما ينصح بالمواظبة على ممارسة الرياضة، لأنها ‫تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين.