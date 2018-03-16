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الرسالة نت - وكالات

شنّ النجم الإيرلندي روي كين أسطورة مانشستر يونايتد وقائده السابق، هجوما حادا على الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط "الشياطين الحمر"، بسبب المستوى المخيّب الذي قدمه في مباراة فريقه أمام إشبيلية، بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودّع اليونايتد بطولة دوري الأبطال، عقب الخسارة على يد إشبيلية إيابا (1-2) على ملعب "أولد ترافورد", في ظل انتهاء الذهاب (0-0).

وقال كين في تصريحات لقناة "إي تي في" البريطانية: "أريد أن أعرف ما الذي يفعله بوعبا، فهو يتصرف كطلاب المدارس، شاهدنا ذلك عندما سجل إشبيلية هدفي الفوز فهو لم يقم بأي مشاركة إيجابية، ولم يشعر حتى بالخطر، واكتفى بوضع يده على خصره".

وأضاف: "لقد دخل بديلا في المباراة، رغم أنه كان من المتوقع أن يؤثر على نتيجة اللقاء، لكنه لم يفعل شيئا، إنه سيئ للغاية".

واختتم: "ما يجعلك جزءا من الفريق، هو أنه إذا ارتكب أحد زملائك خطأ، فيجب أن تقوم بتغطيته، لا أحد يساعد أحد، إنهم يلعبون كأفراد، لا يلعبون كفريق واحد".

يشار إلى أن بوغبا نشأ في أكاديمية اليونايتد ورحل إلى يوفنتوس مجانا في 2012، وعاد مجددا إلى قلعة "أولد ترافورد" في صيف 2016 بمبلغ قياسي حينها، وصل إلى 105 ملايين يورو.