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الرسالة نت - وكالات

يواجه نادي بشكتاش التركي، خطر الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراته مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني (1-3)، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسها اقتحام قطة لأرضية ملعب "فودافون أرينا".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, أن بشكتاش ارتكب أكثر من مخالفة في تنظيمه للقاء البايرن، ومن بينها إلقاء الجماهير أشياء على أرض الملعب، وغلق الممرات بين السلالم، بالإضافة لواقعة القطة التي كشفت عن عدم تنظيم واضح من النادي التركي.

وتعرض بشكتاش في العام الماضي لعقوبة الإيقاف أوروبيا مع وقف التنفيذ، ما يعني أنها قد تنفذ حال كررت المخالفات، الأمر الذي أصبح واقعا لابد منه حاليا.

وأوضحت "ديلي ميل", أن لجنة الاستماع بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا", ستصدر حكمها بشأن المسائل الـ3 التي تنظر فيها الآن، يوم 31 مايو المقبل، وقد يكون الحُكم هو الحرمان من المشاركة أوروبيا الموسم المقبل.

ويحتل بشكتاش حاليا المركز الثاني في الدوري التركي, بفارق الأهداف أمام باشاك شهير، وهو المركز الذي يؤهله لخوض الدور التمهيدي لدوري الأبطال الموسم المقبل.