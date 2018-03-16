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واشنطن- الرسالة نت

أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن تحطم مروحية عسكرية أميركية في محافظة الأنبار غربي العراق وعلى متنها عدد من الجنود الأميركيين.

وذكر بيان للقيادة أن فرق الإنقاذ موجودة في موقع الحادثة وبأنها ستعلن تفاصيل الحادثة فور توافرها، موضحا أنه سيفتح تحقيق للبحث في أسباب تحطم المروحية.

ووفقا لما ذكره مسؤول أميركي استنادا إلى تقارير أولية، من المعتقد أن الطائرة المروحية -وهي من طراز "إتش إتش-60"- سقطت قرب القائم في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية العراقية.

وأوضح المسؤول لوكالة رويترز أن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص وأنه من "المرجح" أن يسفر التحطم عن وقوع قتلى.

من جهته، قال رئيس بلدية القائم أحمد المحلاوي إن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تقود منذ عام 2014 تحالفا عسكريا في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية يشن ضربات عسكرية ضد الأخير، كما يقوم بتقديم المشورة وتدريب القوات الحكومية العراقية.

المصدر : وكالات