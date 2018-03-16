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الدوحة- الرسالة نت

أرسلت البعثة القطرية في الأمم المتحدة رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن كاريل فان أوستريم بشأن خرق طائرة عسكرية إماراتية للأجواء القطرية في الرابع من مارس/آذار الجاري.

وجاء في الشكوى أنه بتاريخ الرابع من الشهر الجاري قامت طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع "سي إن 35" قادمة من إمارة أبو ظبي باختراق الأجواء القطرية.

وتابعت الشكوى أن ذلك الخرق يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي، وأن استمرار انتهاكات الإمارات المتكررة للسيادة القطرية ومحاولاتها افتعال حوادث سيكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

وجددت قطر مطالبتها الأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات الإماراتية المتكررة والمغرضة.

وختمت الشكوى بأن دولة قطر التي برهنت على مواصلة سياسة ضبط النفس تدين وترفض أي خرق لسيادتها وتحتفظ لنفسها بحق الرد، مضيفة أن قطر لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها والدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي.

ولا تعد حادثة الاختراق هي الأولى التي تقوم بها الإمارات للأجواء القطرية، فقد قامت طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي الإماراتي ومتجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قامت طائرة حربية مقاتلة إماراتية قادمة من المجال الجوي الإماراتي باختراق المجال الجوي لدولة قطر.

يشار إلى أن الإمارات ومعها كل من السعودية والبحرين تفرض حصارا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا),الجزيرة