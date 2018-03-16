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الرياض- الرسالة نت

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية وسياسية يمنية أن السعودية التي تقود تحالفا عربيا وجماعة الحوثي تعقدان محادثات سرية في سلطنة عمان، في محاولة لإنهاء الحرب في اليمن التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في هذا البلد.

وأكد دبلوماسيان ومسؤولان يمنيان، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام تواصل بشكل مباشر مع مسؤولين سعوديين في سلطنة عُمان بشأن حل شامل للصراع.

وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين دون حضور ممثل عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن من الواضح أن هناك رغبة من الحوثيين ومن التحالف في السير نحو اتفاق شامل.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق المأمول سيبدأ بهدنة لوقف القتال على جبهات المعارك في أنحاء البلاد، على أن يؤدي في نهاية المطاف لتوقيع اتفاق سلام يتناول المصالح السياسية للأطراف المتحاربة.

وأفاد دبلوماسيان أن الحوار بين السعودية والحوثيين يجري منذ قرابة شهرين، بهدف صياغة إطار عمل للتوصل إلى حل يتزامن مع وصول المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو الدبلوماسي البريطاني السابق مارتن غريفيت.

وتشير رويترز إلى أنها اتصلت بمسؤولين اثنين في حكومة عبد ربه منصور هادي المقيم بالرياض، وأبلغاها أنهما لم يكونا على علم بالحوار.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر، إن الحرب في اليمن شارفت على النهاية بعد تحقيق أهدافها المتمثلة باستعادة الشرعية في مواجهة المتمردين الحوثيين، وفق تعبيره.

وكانت آخر جولة محادثات سلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة قد عقدت في الكويت في أغسطس/آب 2016، من دون تحقيق أي تقدم.

جدير بالذكر أن الحوثيين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ثم تمددوا في مختلف المحافظات قبل أن تتدخل السعودية على رأس تحالف في مارس/آذار 2015 بطلب من الرئيس هادي، مما أدى إلى نشوب أسوأ أزمة إنسانية في العالم في ظل نقص الغذاء والدواء وتفشي الأوبئة والأمراض والمعارك وغارات التحالف التي أوقعت ضحايا مدنيين، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : رويترز