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غزة- الرسالة نت

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أنه سيجري الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة باستهداف موكب رئيس حكومة حركة فتح رامي الحمد الله، عند انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة على مدار الساعة.

وقال البزم في لقاء عبر فضائية الأقصى الليلة الماضية: "عند وصول التحقيقات لمراحلها النهائية، سنعلن كل التفاصيل للرأي العام، وسنعلن بشكل واضح كيف جرى الاستهداف؟، ومن الذي نفذ؟ ومن الذي خطط ووجه للعملية؟".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق مع عدد من المشتبه بهم في استهداف الموكب، مؤكدا أن الداخلية تعطي أولوية قصوى للقضية وللوصول للفاعلين، ولكل من له يد في ارتكاب الجريمة.

وكان موكب الحمد الله واللواء ماجد فرج قد تعرض للتفجير أثناء وصوله قطاع غزة قادماً من رام الله عبر معبر بيت حانون، مخلفاً أضرار جسيمة في ثلاث مركبات، وإصابة عدد من الحرس الرئاسي جرى نقلهم للعلاج في رام الله.