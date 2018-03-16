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بقلم: رأفت مرة

لم تمر القضية الفلسطينية بمحطة خطرة اسوأ من التي تواجهها اليوم على الصعد المحلية والاقليمية والدولية.

حتى في فترة اتفاق اوسلو الكارثي كان الوضع الفلسطيني والاقليمي افضل حالا .

خطورة الوضع اليوم ان هناك تحالفا امريكيا صهيونيا وصل حد التماهي في جميع الاهداف والبرامج لا بل يتقدم عليه احيانا..وان الموقف العربي يفاجىء حكومة الاحتلال بسعيه نحو التحالف والتطبيع وهو ما دفع نتنياهو للاعراب عن سعادته ومفاجأته بذلك.

والاهم ايضا انه ومع خطورة ما يرشح عن الرؤية الامريكية للقضية الفلسطينية لا نلمس شعورا سياسيا مسؤولا عند السلطة الفلسطينية لتوحيد الموقف الفلسطيني والدخول في حوار داخلي يؤدي الى تفاهم سياسي فلسطيني شامل يحول دون خسائر باهظة سندفعها جميعا ..مقاومة وسلطة..

الرؤية الامريكية تستهدف القدس واللاجئين وتنهي امكانية قيام دولة فلسطينية ولو على جزء بسيط.

والاستهداف يطال جميع الفلسطينيين خاصة اللاجئين و الكل سيدفع الثمن في غزة والضفة والاراضي المحتلة عام ٤٨.

في ظل المتغيرات الحاصلة لا يمكن تجاوز هذه المخاطر الا من خلال حوار وطني فلسطيني شامل وحقيقي يؤسس استراتيجية مواجهة وطنية شاملة في الداخل والخارج عمادها الصمود والمقاومة ومواجهة الرؤية الامريكية.

وهذا يبدأ بانقاذ قطاع غزة وكسر الحصار عنه والغاء العقوبات بحق اهله .

الفلسطينيون يمتلكون اوراق قوة كثيرة رغم كل ما اصابنا من استهداف..وارادة المواجهة قائمة.

وتبقى المقاومة هي الرد القوي الحقيقي القادر على افشال الرؤية الامريكية والدفاع عن القدس وكل القضايا الاخرى.

اليوم نتمسك بالقدس عاصمة لفلسطين ونرفض قرار ترامب بقوة.

* مسؤول دائرة الإعلام في حركة حماس في الخارج