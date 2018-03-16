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بيروت - الرسالة نت

أكدّ الوزير اللبناني السابق حسن منيمنة ر ئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أنه لا يمكن اسقاط صفة اللاجيء عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

جاء كلام منيمنة بعدما دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أمس الى شطب اللاجىء الفلسطيني من سجلات الاونروا.

وقال منيمنة في تصريح صحفي: "أعتقد أن هناك إلتباسا في رؤيتنا لمعنى السجل الموجود لدى الأونروا، وسجلات الأونروا هي السجلات الوحيدة الموجودة التي تؤكد وتعطي وتشهد على حق كل فلسطيني بأنه فلسطيني وبأنه كان موجودا على أرض فلسطين قبل العام 48. هذا السجل يجب أن يبقى ويُحافظ عليه لأنه هو الدليل الوحيد على وجود هذا الإنسان الفلسطيني المهجر في بقاع العالم".

و أضاف : "لا علاقة لسجلات الأونروا بإمتلاك جنسية أخرى، وعلى اي حال إمتلاك جنسية أخرى لا يفقد الجنسية الأم الأصلية، يعني اللبناني الذي يحمل أكثر من جنسية لا يسقط حقه في الجنسية اللبنانية وكذلك الفلسطيني".

وردا على سؤال حول ان ما جاء على لسان وزير الخارجية جبران باسيل يمثل وجهة نظر الدولة اللبنانية وهي المعنية بحقوق الانسان وحقوق اللاجئ الفلسطيني على اراضيها؟

وتابع منيمنة : "الوزير باسيل هو وزير خارجية لبنان، ربما تقديره للموضوع غير مكتمل وسقط من إدراكه موضوع حصرية السجلات فيما يتعلق بالتأكيد وإثبات هوية اللاجئ الفلسطيني وهذا الأمر يجب أن يعالج".