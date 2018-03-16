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غزة - الرسالة نت

نددّت حركة "حماس" بتحريض محمود الهباش مستشار رئيس السلطة محمود عباس للشؤون الدينية، خلال خطبة الجمعة، الدعوة لفرض عقوبات جديدة ضد غزة.

وأكدّ المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح وصل لـ"الرسالة نت" أنّ هذا التحريض يعكس نوايا مبيتة ضد غزة ، وأن تفجير بيت حانون هو عمل مدبر يهدف إلى تبرير عقوبات السلطة بحق أهل غزة .

وقال قاسم إن "هذا الخطاب يعكس استخدام السلطة في رام الله للمنابر التخوين وتمزيق النسيج الوطني".

وكان عضو مركزية فتح روحي فتوح، قد دعا إلى تشكيل محكمة دولية على غرار محكمة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، للتحقيق في حادثة بيت حانون.

وتواصل حركة "فتح" تحريضها ضد "حماس" منذ الدقائق الأولى للاعلان عن الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي في غزة، رغم اعلان وزارة الداخلية في القطاع عن تشكيل لجنة أمنية عليا للتحقيق في الحدث والتوصل لنتائج ايجابية في عمليات التحقيق.