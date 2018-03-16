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بيروت - الرسالة نت

أكدّت منظمة "ثابت" لحق العودة، عن استغربها من "النتائج المخيبة" الصادرة عن مؤتمر "روما" لانقاذ "الاونروا".

وكان المؤتمر قد عقد امس الخميس، بمشاركة 90 دولة، دون تحقيق الهدف المنشود في جمع المبالغ المطلوبة لسد العجز في ميزانية الأونروا المقدّر بــ 446 مليون دولار والاكتفاء بــ 100 مليون.

وأكدّت المنظمة أن الهدف من الهجمة الاميركية "المسعورة" ضد عمل وكالة "الاونروا" تهدف لاضعافها وصولا لانهاء دورها، والتوقف عن الدور المنوط بها تجاه تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء الخمسة.

وحذرت "ثابت" من انعكاس نتائج فشل "روما" على واقع اللاجئين في مناطق اللجوء الخمس وخصوصاً في لبنان، "إذ أن العمود الفقري للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتعدادهم حوالى 483 ألف لاجئ مسجّل لدى الوكالة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإنساني يعتمد بشكل مباشر وكلي على ما تقدمه (الأونروا) من خدمات لهم على الصعيد الصحي والتعليمي والإغاثي والتشغيل والبنى التحتية ومشاريع أخرى"، بحسب بيان المنظمة.

وأوضحت "ثابت" أن "سياسة الأونروا في تقليص خدماتها تندرج دائماً تحت مبرر وجود العجز في ميزانية الأونروا، وبالتالي إدارة الأونروا ستعتبر عدم استجابة المجتمع الدولي لنداءاتها في سد العجز بمثابة ضوءاً أخضراً لها في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقليصية الجديدة، على مستوى الصحة والاستشفاء والتعليم والتشغيل والخدمات الأخرى".

وأكدّت "ثابت" أن غياب الدول المضيفة وخصوصاً لبنان عن القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وحرمانهم من الحقوق المدنية والإنسانية، وفي ظل تنامي التصريحات العنصرية ضد اللاجئين على لسان وزير خارجيتها "جبران باسيل" في مؤتمر روما، سيجعل من مستقبل اللاجئين الفلسطينيين عرضة للابتزاز السياسي ومقدمة لتصفية قضيتهم وشطب حق العودة.

وكان جبران قد "دعا الأونروا لشطب كل لاجىء فلسطيني بحال تغيبه عن لبنان أو حصوله على جنسية آخرى"، في موقف لاقي استهجانًا من مسؤولين متعددين في لبنان.