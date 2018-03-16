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غزة - الرسالة نت

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري اليوم الجمعة، إن "تفجير بيت حانون كان يهدف إلى اغتيال غزة وليس اغتيال الحمد الله".

ولفت أبو زهري في تغريدة له على "تويتر" اليوم الجمعة، على أن "محاولة صناعة الحمد الله كأحد خلفاء عباس فشل فشلا ذريعا لأننا نتحدث عن مسرحية فاشلة وأشخاص فاشلين".

وكانت عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال وصوله قطاع غزة منتصف الأسبوع الماضي دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية بغزة.

وسرعان ما وجه الإعلامي الرسمي للسلطة الفلسطينية وقادة في حركة حماس الاتهام لحركة حماس بالمسؤولية عن هذا التفجير وأنه يهدف لتعطيل المصالحة، فيما استنكرت حماس بشدة هذا التفجير.