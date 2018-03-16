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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن مسيرات العودة التي تخطط لها "حماس" نهاية الشهر الحالي تشكل مصدر إزعاج "لإسرائيل".

وأفاد الصحيفة العبرية، أن القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال بدأت بالفعل في الاستعداد لهذا الحدث بهدف منع اختراق السياج بأي ثمن.

وأضافت الصحيفة أنه من ناحية أخرى يدرك جيش الاحتلال أنه يجب الحد قدر المستطاع من عدد الضحايا الفلسطينيين، لافتا إلى أن القيادة الجنوبية للجيش سوف تعقد قريبا برنامج تدريبي خاص لجميع القوات ذات الصلة التي سيتم نشرها من أجل التحضير للمسيرة القادمة.