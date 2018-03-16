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غزة - الرسالة نت

عدّ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، التهجم على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ دليلا على عقلية الإقصاء ورفض الآخر.

وقال بدران في تصريحٍ صحفيٍّ، اليوم الجمعة: "التهجم على فصيل وطني بحجم وتاريخ الجبهة الشعبية أمر مرفوض ومدان، ويدل على عقلية مبنية على الإقصاء ورفض الآخر".

وشدد بدران على أن ‏"هذا التهجم جهل بالواقع، وإنكار للتاريخ النضالي"؛ مضيفا "يكفي أن نذكر بأن الأمين العام السابق للجبهة الشعبية اغتيل على يد الاحتلال؛ فانتقم له ثوار الجبهة الأبطال باغتيال أحد وزراء الاحتلال الأكثر تطرفا؛ كما أن الأمين العام الحالي أحمد سعدات معتقل في سجون الاحتلال ومحكوم 30 عاما لدوره النضالي المميز".

وأشار إلى أن المواقف السياسية للجبهة الشعبية عموما تتسم بالنضج والتوازن والحفاظ على الثوابت، مؤكدًا أن موقفها الأخير الرافض لعقد المجلس الوطني تحت سقف الاحتلال وبعيدا عن التوافق الوطني هو دليل وعي وحدوي يستحق الاحترام والتقدير.

وشنت شخصيات ووسائل إعلام السلطة وحركة "فتح" هجومًا على الجبهة الشعبية، وهي الفصيل الثاني بمنظمة التحرير بشكلها الحالي، على خلفية إعلان رفضها المشاركة في اجتماع المجلس الوطني برام الله، الذي دعت لها حركة فتح دون توافق فصائلي.