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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتور بهاء أبو كروم، أن الموقف الذي صدر عن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، حول ضرورة شطب اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يعيشون في لبنان من سجلات "الاونروا" بأنه لا يعبر عن موقف الاجماع اللبناني.

وقال ابو كروم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ خطورة هذه التصريحات تتمثل في تزامنها مع ما يطرح من مشاريع لتصفية قضية اللاجئين بل والقضية الفلسطينية برمتها، مشيرا إلى أن هذا الاعلان يتنافى بشكل مطلق مع موقف الاحزاب اللبنانية تجاه قضية اللاجئين.

وأوضح أن الموقف اللبناني يشدد على منع التوطين، ترافقًا مع التزام الدولة اللبنانية تجاه ترسيخ وتركيز جهودها الدبلوماسية نحو تطبيق القرارات الدولية التي تحث على حق العودة.

وأضاف: "ما تحدث عنه الوزير باسيل يتناقض مع روحية التوافقات الوطنية التي أكدت عليها الاحزاب اللبنانية في رؤية مشتركة العام الماضي، والتزمت بها جميع الاحزاب في تصورها تجاه قضية اللاجئين"

وأكدّ أن موقف باسيل لا يمكن أن يبنى عليه أي مواقف داخلية، "لأن لبنان محكوم بتوافقات وطنية أكبر من هذه التصريحات، ولن تكون لهذه المواقف أي صفة تنفيذية".

وكان مؤتمر روما قد أعلن عن جمع مئة مليون دولار من اصل 440 مليون دولار تحتاجها الاونروا لسد حاجاتها.