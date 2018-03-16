تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أعلنت وسائل الاعلام العبرية، مساء الجمعة، عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين قرب مستوطنة ميفو دوتان جنوبي جنين شمال الضفة المحتلة، فيما استطاع منفذ العملية الانسحاب من المكان.

وأفادت القناة الـ(14) العبرية أن حالة المصابين حرجة للغاية، ويجري عملية انعاش قلبي لاثنين منهم.

من جهتها، قالت القناة السابعة العبرية، إن منفذ عملية الدهس هرب من المكان.

ونقلت القناة عن مصادر امنية قولها إن العمل جار لتحديد اسباب الحادث، مرجحة أن يكون ناتجًا عن عمل امني.

يتبع،،

صور عن الحادث









