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وجهت قطر رسالة لمجلس الأمن الدولي اشتكت فيها قيام طائرة عسكرية إماراتية باختراق مجالها الجوي، وذلك في خامس حادثة خلال أقل من شهرين

وقدمت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، رسالتها لكل من أنطونيو غوتيريش، أمين عام المنظمة الأممية، وكاريل فان أوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقالت آل ثاني، في رسالتها إن "طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع 35-CN اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد 4 مارس/ آذار الجاري"، معتبرة أن الحادثة "خرقا خطيرا يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي".

وحذرت من أن "استمرار انتهاكات الإمارات المتكررة للسيادة القطرية ومحاولاتها لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمنها واستقرارها، مما سيكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".

يأتي ذلك في ظل أزمة خليجية بدأت في 5 حزيران/ يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة، وتقول إنها تواجه حملة لسلب قرارها الوطني.