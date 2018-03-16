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رفح - الرسالة نت

توّج شباب خانيونس بلقب دوري الدرجة الممتازة للمرة الثانية في تاريخه, عقب تعادل ملاحقه خدمات رفح مع نظيره اتحاد الشجاعية (0-0), ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من المسابقة.

وفشل خدمات رفح بالوصول لشباك اتحاد الشجاعية على مدار 90 دقيقة, ليحصل "النشامى" على لقب الدوري باحتلاله الصدارة برصيد 42 نقطة ولديه مباراة أمام القادسية غدا, بفارق 3 نقاط أمام "الأخضر" الرفحي الثاني, وبات رصيد "المنطار" 30 نقطة في المركز الخامس "مؤقتا".

الهلال - شباب رفح (0-3)

وسحق شباب رفح نظيره الهلال (3-0).

وسجل ثلاثية "الزعيم" ميسرة البواب (56), وسعيد السباخي (57), ومحمد أبو عرمانة (66), ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع "مؤقتا", ويبقى رصيد الهلال 23 نقطة في المركز الثامن "مؤقتا".

مباريات السبت

وتتواصل منافسات الممتازة السبت, بلقاء القادسية مع شباب خانيونس على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, واتحاد خانيونس مع الأهلي على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع, والصداقة مع خدمات الشاطئ على ملعب فلسطين بغزة.