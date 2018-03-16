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الرسالة نت - وكالات

منعت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا, حدوث "كلاسيكو" مبكر بين ريال مدريد "حامل اللقب" وبرشلونة الطامح بالعودة لرفع الكأس من جديد.

وحملت القرعة أخبارا سعيدة لبعض الفرق، وسيئة لأخرى، إذ يجب على ريال مدريد الإسباني تكرار مواجهة النهائي الأخير مع يوفنتوس الإيطالي، الذي سيلعب بمشاعر الثأر بعد خسارته برباعية، وحرمانه من التتويج باللقب الأوروبي الكبير.

أما مانشستر سيتي الإنجليزي أحد أكبر المرشحين للقب, فيواجه مواطنه ليفربول، في المباراة الوحيدة التي ستقام بين فريقين من ذات الدولة.

وفي المواجهات الأخرى، فإن برشلونة سيكون في لقاء بالمتناول نظريا أمام روما الإيطالي, الذي لا يمر هذا الموسم بأفضل مستوياته, في حين تنتظر إشبيلية الإسباني صاحب أكبر مفاجأة في دور الستة عشر مهمة صعبة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الذهاب يومي 3 و4 من أبريل المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب يومي 10 و11 من نفس الشهر.