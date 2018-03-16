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غزة - الرسالة نت

باركت "حركة الجهاد الاسلامي" في فلسطين بتصاعد العمليات الفدائية التي تستهدف جنود الاحتلال والمستوطنين المعتدين .

وأكدّت الحركة في بيان لها وصل لـ"الرسالة نت" أن هذه العمليات حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته في وجه الاٍرهاب الاسرائيلي الغاشم.

وقالت الحركة إن هذه العمليات تأتي لتؤكد أنه لا أمن ولا استقرار لهذا الاحتلال الغاصب لأرضنا ، وهي رد باسم الشعب الفلسطيني على ما يرتكبه العدو من جرائم وعدوان .

ودعت الحركة لاستمرار نهج المقاومة بكل أشكالها؛ "لإسقاط المؤامرة الصهيو أمريكية التي يُراد منها تصفية القضية الفلسطينية".