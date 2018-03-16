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غزة - الرسالة نت

بارك مؤمن عزيز عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية في غزة عملية الدهس قرب جنين شمال الضفة المحتلة اليوم الجمعة التي اسفرت عن مقتل عدد من الجنود الصهاينة واصابة اخرين، مؤكدا على صوابية نهج المقاومة في دحر الاحتلال عن كافة أراضينا المحتلة.

وقال عزيز ان عملية الدهس تأتي في سياق إصرار شعبنا على تبني خيار الانتفاضة في وجه الاحتلال حتى استرداد كافة الحقوق مؤكداً على استمرار انتفاضة القدس وحيوية شبابها المنتفضين وتجاوزهم كافة المؤامرات.

وختم عزيز حديثه "يجب المراهنة على سواعد شعبنا وخياره بالمقاومة والانتفاضة لانتزاع كافة الحقوق ونبذ كافة الخيارات الاخرى التي اثبتت فشلها"، داعياً الى المزيد من العمليات التي تستهدف الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين في القدس ومدن الضفة المحتلة.