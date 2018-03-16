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غزة - الرسالة نت

رحبت الفصائل الفلسطينية بـعملية الدهس البطولية التي وقعت مساء الجمعة، قرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأكدّت الفصائل في بيانات وتصريحات وصلت لـ"الرسالة نت" أن العملية استمرار لحالة الثورة والغضب، وأن كلفة وجود الاحتلال ستزداد.

حركة حماس، أكدّت بدورها، أن العملية تأكيد على اصرار شعبنا مواصلة طريق المقاومة.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إنّ الشعب الفلسطيني سيقاوم الاحتلال بكل أدواته ووسائله المشروعة في الدفاع عن نفسه ومواجهة الاحتلال ومخططاته مهما كلف ذلك من ثمن.

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي بمخططاته وجرائمه وانتهاكاته لن يستطيع أن يغير من الواقع شيئا، أو أن يفرض أيًا من معادلاته، أو أن يكسر إرادة شعبنا".

وثمن برهوم صمود أهلنا في الضفة والقدس وإبداعاتهم في مواجهة المحتل لنحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب على استمراره في ممارسة العنف والإرهاب بحق شعبنا ومقدساته" ، داعيًا كل أبناء شعبنا وفصائله ومكوناته إلى الاستمرار في المقاومة وبكل أدواتها ووسائلها، وتصعيد انتفاضة القدس وزيادة تكلفة المحتل.

من جهتها، باركت "حركة الجهاد الاسلامي" في فلسطين بتصاعد العمليات الفدائية التي تستهدف جنود الاحتلال والمستوطنين المعتدين .

وأكدّت الحركة في بيان لها وصل لـ"الرسالة نت" أن هذه العمليات حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته في وجه الاٍرهاب الاسرائيلي الغاشم.

وقالت الحركة إن هذه العمليات تأتي لتؤكد أنه لا أمن ولا استقرار لهذا الاحتلال الغاصب لأرضنا ، وهي رد باسم الشعب الفلسطيني على ما يرتكبه العدو من جرائم وعدوان .

ودعت الحركة لاستمرار نهج المقاومة بكل أشكالها؛ "لإسقاط المؤامرة الصهيو أمريكية التي يُراد منها تصفية القضية الفلسطينية".

من جانبه، بارك مؤمن عزيز عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية في غزة عملية الدهس قرب جنين شمال الضفة المحتلة اليوم الجمعة التي اسفرت عن مقتل عدد من الجنود الصهاينة واصابة اخرين، مؤكدا على صوابية نهج المقاومة في دحر الاحتلال عن كافة أراضينا المحتلة.

وقال عزيز ان عملية الدهس تأتي في سياق إصرار شعبنا على تبني خيار الانتفاضة في وجه الاحتلال حتى استرداد كافة الحقوق مؤكداً على استمرار انتفاضة القدس وحيوية شبابها المنتفضين وتجاوزهم كافة المؤامرات.

وختم عزيز حديثه "يجب المراهنة على سواعد شعبنا وخياره بالمقاومة والانتفاضة لانتزاع كافة الحقوق ونبذ كافة الخيارات الاخرى التي اثبتت فشلها"، داعياً الى المزيد من العمليات التي تستهدف الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين في القدس ومدن الضفة المحتلة.