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الرياض- الرسالة نت

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء مع شبكة "سي بي أس" الأميركية، إن بلاده تتعاون مع حلفائها -وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية- لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وردا على سؤال عمّا إذا كان قرار نقل سفارة واشنطن إلى القدس يضر عملية السلام أو يفيدها، قال ابن سلمان إن بلاده تركز على الأمور التي تخدم مصالح الفلسطينيين وجميع الأطراف.

وأضاف "نحاول التركيز على الجهود التي تحقق السلام للجميع، ولا نركز على ما يثير التوتر. بطبيعتي أنا متفائل".

وتأتي تصريحات ولي العهد السعودي قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمبيوم 20 مارس/آذار الجاري.

وفي سياق متعلق بالعلاقات مع إسرائيل، أعلنت شركة الخطوط الهندية أن طائراتها ستعبر الأجواء السعودية خلال رحلاتها إلى تل أبيب، في خطوة تنهي عقودا من الحظر السعودي لاستخدام مجال المملكة الجوي لمثل تلك الرحلات.

وقال المتحدث باسم الشركة برافين باتناغار لوكالة الصحافة الفرنسية إن رحلات الخطوط الهندية إلى إسرائيل ستبدأ اعتبارا من 22 مارس/آذار الجاري، وستعبر الأجواء السعودية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن عن المسار الجديد في يوليو/تموز الماضي، فيما اقترح نظيره الإسرائيليبنيامين نتنياهو للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني فكرة المرور فوق السعودية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال نتنياهو للصحافيين في واشنطن إن الخطوط الجوية الهندية توصلت إلى اتفاق مع السعودية بشأن المسار.

وتلتزم الرياض الصمت حيال التلميحات الإسرائيلية بشأن وجود علاقات سرية مع المملكة.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية