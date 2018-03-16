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غزة-الرسالة نت

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أمس الخميس تقريراً تحدثت فيه عن نفقات المسؤولين في السلطة الفلسطينية في ظل تقليص الأمريكية الولايات المتحدة مساعداتها للشعب الفلسطيني.

وقالت الصحيفة" أنه مع إعلان الولايات المتحدة تخفيضات في أموال المساعدات للفلسطينيين، قد يظن المرء أن السلطة الفلسطينية ستحاول خفض النفقات ، لكن فاتورة فندق في الفنادق من قبل كبار المسؤولين الفلسطينيين هذا الشهر تشير إلى العكس تماما".

وأظهرت الوثيقة التي نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي ورئيس جهاز مخابرات "عباس" ماجد فرج ، إضافة إلى اثنين من المسؤولين الأقل رتبة ، مكثوا في فندق فور سيزونز في بالتيمور الأمريكية وبلغت قيمة فاتورتهم 14،250 دولار ، بما في ذلك خدمة الغرف والمشتريات ميني بار مثل 42 $ على الشمبانيا ، والشكولاته $ 4.

وأضافت :"تمت تغطية الفاتورة بأكملها من قبل وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن إقامة وفد "السلطة" في الفنادق الفاخرة جاءت بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن ترسل أموال مساعدات إلى رام الله ، إلى أن تخفض وزارة الخارجية الفلسطينية مبلغ 110 مليون دولار من أموال المساعدات للأونروا .

وبينت الوثيقة التي نشرتها الصحيفه نفقات رئيس جهاز مخابرات "عباس" ماجد فرج وكانت على النحو التالي: "رسوم متنوعة" 900 دولار ، بالإضافة إلى العديد من وجبات خدمة الغرف ، بما في ذلك وجبة إفطار 140.09 دولار ، ووجبة خدمة في وقت متأخر من الليل بقيمة 91.31 دولار كما أغار على الميني بار ، حيث أنفق 32 دولارًا على الوجبات الخفيفة في يوم واحد ، بما في ذلك 8 دولارات لكل قطعة من الكاجو والكعك ، وغسيل الملابس 120 دولارًا.

وأضافت أن رياض فرج، شقيق رئيس جهاز مخابرات "عباس" ماجد فرج، طلب خدمة الغرف عدة مرات ، بما في ذلك يكلف 42 دولارًا على مشروب الشمبانيا.











