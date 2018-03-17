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الرسالة نت - وكالات

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أن تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم استخدامها في كأس العالم 2018، المقرر انطلاقه في روسيا الصيف المقبل.

وقال إنفانتينو للصحفيين: "ستكون هذه المرة الأولى في كأس العالم التي تستخدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد".

وأضاف: "تم تجربة واعتماد هذه التقنية ونحن سعداء للغاية بهذا القرار الذي سيساعد الحكام في المباريات".

ويعدّ تطبيق تقنية الفيديو، أحد أهم مشروعات إنفانتينو، منذ انتخابه رئيسا لـ"الفيفا" في فبراير 2016.

وأشار إنفانتينو إلى أن هذه التقنية ستساعد في تقليص أخطاء الحكام في المباريات.