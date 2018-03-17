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الرسالة نت - وكالات

دخل النجم الويلزي أرون رامسي لاعب وسط فريق أرسنال، دائرة اهتمامات تشيلسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت إدارة "الغانرز" قررت عرض رامسي للبيع بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبته بعدم تجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2019 .

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن إدارة "البلوز" تريد التعاقد مع اللاعب، نظرا لحرصها على إعادة بناء الفريق، بعد الإقصاء الأوروبي المهين على يد برشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بالخسارة (1-4) بمجموع المباراتين.

وأوضحت "ديلي ميل", أن تشيلسي يسعى لتوفير كل ما يحتاجه رامسي، إذ طلب من إدارة "الغانرز" في بداية هذا الموسم، زيادة راتبه الأسبوعي إلى 110 آلاف جنيه إسترليني، الأمر الذي تم رفضه.

يشار إلى أن رامسي شارك مع أرسنال خلال هذا الموسم في 23 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 أخرى.