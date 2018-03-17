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الرسالة نت - وكالات

علّق الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس وقائده، على قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، التي أسفرت عن مواجهة "البيانكونيري" مع ريال مدريد حامل اللقب في آخر نسختين.

وقال بوفون على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في بعض الأحيان نفوز وفي أحيان أخرى نخسر، لكن علينا احترام الفرق الأخرى، كما يجب عليهم احترامنا".

وأضاف: "عندما نخسر أمام فرق معينة تضم لاعبين كبار، فلا نشعر بالندم والإحباط الذي يصاحب الهزائم الأخرى".

وأكد بوفون أن الفريق الأكثر تصميما خلال مباراتي الذهاب والإياب هو من سيتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يلتقي يوفنتوس مع ريال مدريد في 3 أبريل المقبل على ملعب "أليانز ستاديوم" ذهابا، ثم تجري مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم 11 منه.