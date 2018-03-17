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الرسالة نت - وكالات

عاد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، للتسجيل في الدوري السعودي، خلال الفوز على الرائد (3-0), في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من المسابقة, ليكون أول هدف له في منذ نوفمبر الماضي.

وغاب السومة، هداف الدوري السعودي في آخر 3 مواسم، عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي, بسبب معاناته من إصابة في الكاحل، استلزمت خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي في ألمانيا، قبل أن يعود مطلع مارس الجاري.

وسجل النجم السوري هدف الأهلي الثاني ضد الرائد، ليكون الهدف رقم 15 ضد الرائد، وهو ما جعله أكثر لاعب يهز شباك فريق بالدوري السعودي.

وكان آخر هدف للسومة في الدوري السعودي يوم 19 نوفمبر الماضي، خلال التعادل مع التعاون (1-1) بالجولة العاشرة من الدوري.

ووصل رصيد السومة إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم في المركز الثاني بين هدافي المسابقة، بفارق هدف خلف روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء.