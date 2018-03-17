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الضفة المحتلة- الرسالة نت

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت عملية عسكرية واسعة في بلدة برطعة الشرقية المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب جنين مسقط رأس الأسير علاء قبها منفذ عملية الدعس قرب حاجز دوتان أمس.

وقال مصادر محلية إن جنود الاحتلال دهموا وبأعداد كبيرة البلدة وأحدثوا خرابا كبيرا في ممتلكات المواطنين في المنازل والمحال التجارية.

وأشاروا إلى دهم عشرات المنازل في البلدة عرف منها منازل تعود لكل من : علي شريف كبها وشقيقه جودات شريف كبها وراتب عبد الطيف كبها والد الشاب علاء ومنازل شقيقه ومنزل السيد جمال شريف كبها وابراهيم احمد كبها ومحمد ابراهيم كبها ابو ناصر وبهاء كبها ومنزل شقيقيه ومنزل ذوي الشاب مأمون اسعد كبها .

وكذلك دهمت منزل الحاج كمال عبد حسين كبها ومنزل فضيل كبها ومنزل الشاب منير ناصر وشقيقه محمد ومنزل نافع كبها.

وأضافوا أن جنود الاحتلال استجوبوا المواطنين وتعمدوا التخريب والتنكيل في وقت الفجر دون اعتقالات.