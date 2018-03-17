تصغير الخط تكبير الخط

بكين- الرسالة نت

أعاد البرلمان الصيني اليوم انتخاب شي جين بينغ رئيسا للبلاد بالإجماع، كما انتخب البرلمان وانغ كيشيان حليف شي الوثيق نائبا للرئيس الصيني، في تأكيد على هيمنة شي على مقاليد السلطة.

وصوت جميع النواب الصينيين -وعددهم 2970- لصالح انتخاب شي (64 عاما)، ولم يمتنع أحد عن التصويت، كما لم يصوت أحد ضده، وانتخب الرئيس الصيني بالإجماع أيضا رئيسا للجنة العسكرية المركزية الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وكان نواب الشعب الصيني قد أدخلوا الأحد الماضي تعديلا غير مسبوق على الدستور يسمح بأن تكون الفترات الرئاسة مفتوحة العدد، واعتبر ذلك إيذانا ببقاء شي جين بينغ في الرئاسة مدى الحياة، وهو ما لم يحصل عليه سوى مؤسس جمهورية الصين الشعبية ماو تسي تونغ.

وانتخب شي في مؤتمر الحزب الأخير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على رأس الحزب لفترة ثانية، وكان عدد الولايات الرئاسية حدد باثنتين في دستور 1982 في عهد دينغ شياوبينغ لتجنب أي عودة إلى حكم الفرد الواحد كما كان عليه الحال في عهد ماو تسي تونغ (1949-1976).

ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني في نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013 عزز شي سلطة النظام، وصدر قانون يمنع أي معارضة على الإنترنت، وصدرت أحكام قاسية بالسجن على مدافعين عن حقوق الإنسان.

وانتخب البرلمان الصيني اليوم وانغ كيشيان (69) نائبا للرئيس الصيني، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، وقد اشتهر كيشيان بلقب "رجل الإطفاء" لدوره المحوري في معالجة قضايا، مثل الفساد والمشكلات المالية الداخلية على مدى سنوات.

وكان كيشيان طرفا رئيسيا في معركة شي ضد الفساد حيث سجن عشرات من كبار المسؤولين أثناء توليه منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد، ومن بينهم قائد جهاز الأمن الداخلي تشو يونغ كانغ الذي يقضي الآن حكما بالسجن مدى الحياة.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الصيني اليوم أيضا على اقتراح لتجديد مجلس الوزراء، والذي من شأنه أن يشهد دمج منظمي البنوك والتأمين وإنشاء وزارات جديدة، وهذه التغييرات هي جزء من جهود بكين المستمرة لضبط الحكومة وتقوية سيطرة الحزب الشيوعي على الدولة.

المصدر : وكالات,الجزيرة