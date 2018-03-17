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الرسالة نت-ترجمة مؤمن مقداد

كشف التحقيق الأولي في عملية جنين التي وقعت أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة عن تفاصيل جديدة للعملية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن الجنود كانوا يقفون بالقرب من مركز المراقبة الذي يقع بين بساتين الزيتون وقرية يعبد قرب مستوطنة "ميفو دوتان"، وكان الضابط والجندي اللذان قتلا يقفان في مقدمة السيارة وجنديان آخران يقفان على الجانب الآخر من الطريق.

وأضافت أن منفذ العملية علاء قبها قد حدد الجنديان اللذان قتلا أولاً فزاد من سرعة السيارة وهاجمهم بقوة ما أدى لمصرعهما على الفور ثم لاحق الجنديين الآخرين وأصابهم بجروح ولاذ بالفرار مسافة قصيرة، وسرعان ما لاحقته القوات وتم القاء القبض عليه.

كما كشف التحقيق أن سرعة السيارة لحظة التنفيذ حالت دون تمكن أي من الجنود من التصرف والدفاع عن أنفسهم قبل الهجوم أو حتى الحيد عن موقع الهجوم.

وعن حالة الجنود المصابين، قالت مصادر طبية إسرائيلية: "إن الجنود المصابين تم نقلهم إلى مستشفى بيلنسون بطائرة مروحية ودخلا على الفور غرف العمليات، حيث جرت محاولات عديدة لإنقاذ أحدهم من حالته الخطيرة جدا، وما تزال الفرق الطبيعة تعمل على مدار الوقت حتى الان لإنقاذه، فيما صرح مدير الجراحة في المستشفى أن حالتهم ما تزال خطيرة، ولم يطرأ أي تغيير على حالتهم".

من جانب آخر، وصفت المصادر الأمنية حالة منفذ العملية الذي أصيب أيضا بـ"الطفيفة"، وتم تحويله للتحقيق. وحول ردود الفعل على العملية، قال وزير الجيش الإسرائيلي افيغجور ليبرمان أنه سيسعى جاهدا لتنفيذ عقوبة الاعدام بحق المنفذ.