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بيروت - الرسالة نت

قال الوزير اللبناني السابق حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إنه لا يمكن إسقاط صفة لاجئ عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وجاء حديث منيمنة بعد ما دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى شطب اللاجئ الفلسطيني في لبنان من سجلات أونروا، في حال غادر لبنان وحصل على جنسية أخرى.

وقال منيمنة خلال مقابلة في برنامج نقطة ارتكاز على قناة القدس الفضائية: أعتقد أن هناك التباسًا في رؤيتنا لمعنى السجل الموجود لدى الأونروا، وسجلات الأونروا هي السجلات الوحيدة الموجودة التي تؤكد وتعطي وتشهد على حق كل فلسطيني بأنه فلسطيني، وبأنه كان موجودا على أرض فلسطين قبل العام 48.

وتابع: هذا السجل يجب أن يبقى ويُحافظ عليه؛ لأنه هو الدليل الوحيد على وجود هذا الإنسان الفلسطيني المهجر في بقاع العالم.

وأضاف: لا علاقة لسجلات الأونروا بامتلاك جنسية أخرى، وعلى أي حال امتلاك جنسية أخرى لا يفقد الجنسية الأم الأصلية، يعني اللبناني الذي يحمل أكثر من جنسية لا يسقط حقه في الجنسية اللبنانية، وكذلك الفلسطيني.

ومضى يقول: الوزير باسيل هو وزير خارجية لبنان، ربما تقديره للموضوع غير مكتمل، وسقط من إدراكه موضوع حصرية السجلات فيما يتعلق بالتأكيد وإثبات هوية اللاجئ الفلسطيني، وهذا الأمر يجب أن يعالج.